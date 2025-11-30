北海道・小樽警察署は2025年11月29日、暴行の疑いで小樽市に住む無職の女（75）を逮捕しました。女は29日午後3時50分ごろ、小樽市稲穂2丁目の時計店で、知人の60代女性の髪を引っ張る暴行を加えた疑いが持たれています。警察によりますと、2人は道路で偶然鉢合わせ、時計店に入りました。その後店の従業員から「客同士のもめごとで髪の毛を引っ張った」と警察に通報があり、女は駆け付けた警察官に逮捕されました。調べに対し女は