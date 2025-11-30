【病院通いになる前に健康寿命を伸ばす！プレメディカルケア】スポーツトレーナー・永井正彦氏が実際の相談事例をもとに解説する健康アドバイス企画。さて今回のお悩みは――。【お悩み】体がだるい日が続き、仕事に行きたくありません。うつ改善ストレッチってありますか？（２０代男性）【アドバイス】赤ちゃんポーズストレッチで深呼吸してリラックス！【解説】この男性には赤ちゃんのポーズで思いっきり深呼吸するストレッチ