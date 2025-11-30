国会議事堂与野党は30日のNHK番組で、台湾有事は存立危機事態になり得るとした高市早苗首相の国会答弁や、悪化する日中関係を巡り議論した。立憲民主党の本庄知史政調会長は「首相がこれまでの答弁ラインを逸脱した。双方に何のメリットもない」と批判。自民党の小林鷹之政調会長は「常に対話の窓はオープンだ」と述べ、冷静な行動が必要だと訴えた。共産党の山添拓政策委員長は「米軍を守るため参戦すると宣言したに等しい」