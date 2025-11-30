任期満了に伴う大崎町長選挙の投票が30日朝から行われています。大崎町長選挙に立候補しているのは、届け出順にいずれも無所属の新人で前の県議会議員、西高悟さん(65)、元・町の企画調整課長、中野伸一さん(58)、前の町議会議員、草原正和さん(42)、元朝日新聞の記者、高谷秀男さん(65)の4人です。16年ぶりの選挙戦で町長の交代は24年ぶりとなります。投票は一部を除き午後7時までで、即日開票されます。