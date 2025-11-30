オートバイ「メグロ」ブランドの「聖地」として知られる栃木県那須烏山市で、オートバイ愛好家らのファン集会「メグロ・キャノンボール那須烏山」が開かれ、にぎわいを見せた。メグロは大正時代創業の「目黒製作所」の名車で、同社工場は太平洋戦争末期の１９４４年に烏山町（現・那須烏山市）に一時疎開。川崎航空機工業（現・川崎重工業）への吸収合併を経て４年前に子会社のカワサキモータースから復刻モデルが発売された。