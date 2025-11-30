リーズ・ユナイテッド田中碧、シティ相手にゴール演出もチームは惜敗したイングランド1部リーズ・ユナイテッドは現地時間11月29日にプレミアリーグ第13節でマンチェスター・シティと敵地で対戦し、2-3で敗れた。チームは4連敗となったなか、日本代表MF田中碧は絶妙なタイミングでの縦パスでゴールを演出するなど奮闘した。田中はリーグ戦で3試合ぶりの先発。前半開始早々の1分、そして25分と立て続けに失点してビハインドを背