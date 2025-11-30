雑貨および玩具などを手がけるハック（大阪府東大阪市）は、ウェブカメラ「WiFiピタッとカメラ」を2025年12月から順次発売する。超薄型・軽量のソーラーパネルも同時発売背面にマグネットを備え、ドアや窓の縁、シャッター、冷蔵庫などの金属面に吸着。専用アプリを使えば外出先から映像を確認できる。角度調節ユニットが付属し、自由な角度で設置が可能だ。マイクの内蔵により音声に対応するほか、「暗視機能」により夜間の映像も