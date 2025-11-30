筆者の話です。新婚のころは、夫の「今日は飲み会」の連絡にさみしさが広がっていました。けれど今では、そのひと言にそっと心が弾むようになった──そんな変化に気づいた出来事です。 新婚当初の「帰りを待つ時間」 結婚して間もないころ、夫から「急に飲み会になった」と連絡が入ると胸がきゅっとしていました。転勤で知らない土地に移り住み、ひとりの夕食にまだ慣れない毎日。「今どこにいるのかな」「何時ごろ帰ってくる