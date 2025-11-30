ヨルダン川西岸のジェニンで作戦にあたるイスラエル軍兵士＝27日/Mohamad Torokman/Reuters（CNN）イスラエル軍が占領下のパレスチナ自治区ヨルダン川西岸地区で投降したように見える男性2人を射殺した事案をめぐり、イスラエル当局が調査を行っている。パレスチナ自治政府は、射殺について「完全な戦争犯罪」と非難した。今回の発砲は27日、ヨルダン川西岸のジェニンで、イスラエル軍が大規模な「対テロ作戦」を展開する中で発生