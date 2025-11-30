県内の10月の有効求人倍率は1.53倍と2か月連続で低下したものの全国で3番目に高い水準を維持しています。石川労働局が発表した県内の10月の有効求人倍率は1.53倍と2か月連続で低下したものの全国では3番目に高い水準となっています。有効求人数は2万5947人と前の月より1.5パーセント減少し有効求職者数は1万6978人と前の月から1.0パーセント増加しています。県内の雇用情勢について石川労働局は「求人が求職を上回って