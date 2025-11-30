¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/30¡ÛHey! Say! JUMP¤Î»³ÅÄÎÃ²ð¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ø»³ÅÄÎÃ²ð¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óPremium¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍËÆü19»þ¡Á¡Ë¡£12·î13ÆüÊüÁ÷²ó¤ËHey! Say! JUMP¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£2020Ç¯12·î¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¡ØHey! Say! JUMP¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó Premium¡Ù°ÊÍè¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÁ´°÷¤Ç¤Î¥é¥¸¥ª½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û»³ÅÄÎÃ²ð¡¢Âç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏºÝÎ©¤Ä¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ê»Ñ¢¡»³ÅÄÎÃ²ð¡ÖANNP