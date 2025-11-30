高校受験を控えた中学生に向けた、入試の傾向や対策を伝える説明会が、30日、金沢市内で開かれました。総合学習塾の金沢育英センターが開いた入試説明会には、高校受験を控えた中学3年生とその保護者ら、およそ200人が参加しました。説明会では、金沢市などで実施された統一テストなどの結果から、公立高校や私立高校の合格基準点が示されました。一部の高校では、定員数の減少に伴い、合格基準点に変化も出ているということ