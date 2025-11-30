次期艦艇は建造速度を重視…大丈夫？アメリカ海軍は2025年11月25日、コンステレーション級ミサイルフリゲートの建造計画を中止すると発表しました。【画像】ええ…ほぼ原形ない！ これがコンステレーション級のベース艦ですこの決定により、すでに建造中の「コンステレーション」と「コングレス」は建造を続行しますが、その後に予定されていた4隻の建造は中止されることになります。ジョン・フィーラン海軍長官は今回の中止