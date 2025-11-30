「キキ＆ララ」の愛称で親しまれている、株式会社サンリオの人気キャラクター「リトルツインスターズ」が、2025年で誕生50周年を迎えました。 そんなアニバーサリーイヤーをお祝いするテーマカフェが、東京・大阪・愛知・宮城の4都市で開催！名古屋は12月18日（木）からスタート予定で、すでに事前予約も開始しているので、ぜひチェックしてみてくださいね。 Whtat’s LittleTwinStar