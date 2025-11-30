２７日、重慶市巫渓県中梁郷の３５キロボルト西土線改修工事現場で、高積載ドローンを操作する作業員。（重慶＝新華社記者／黄偉）【新華社重慶11月30日】中国重慶市巫渓（ふけい）県中梁郷の35キロボルト西土線改修工事現場で27日、ドローンが険しい山岳地帯を行き来し、鉄塔の建設資材を運んだ。送電大手、国家電網傘下の国網重慶市電力が高積載ドローンを活用し、鉄塔の資材を運んだのは今回が初めて。工事の対象は送電線15