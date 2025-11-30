◆第４５回ジャパンＣ・Ｇ１（１１月３０日、東京競馬場・芝２４００メートル）国内最高峰のＧ１は１８頭立てで行われる。天皇賞・秋からの連勝を狙う３歳馬のマスカレードボールなど好メンバーがそろった。そんな注目の一戦で、ディープインパクト産駒の６歳牡馬が「血統」から浮上してくる。ジャスティンパレスの半兄はダート１２ハロンの米Ｇ１・ベルモントＳを制した現種牡馬のパレスマリス。マイルＧ１を４勝したジャンタ