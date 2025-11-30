福岡県築上町の航空自衛隊・築城基地で30日、恒例の航空祭が開かれ、多くの家族連れなどでにぎわっています。築城基地の航空祭は、航空自衛隊の活動や日頃の訓練の成果を広く知ってもらおうと、年に一回この時期に、基地を開放して開かれています。会場では、F-2戦闘機が編隊飛行や急上昇・急旋回を披露するなど、多くの航空ファンが多彩な技を楽しんでいます。また、ふだんは見ることができないコックピットの写真を撮ることがで