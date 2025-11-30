◆第４５回ジャパンＣ・Ｇ１（１１月３０日、東京競馬場・芝２４００メートル）いよいよジャパンＣです！世界ランク１位のカランダガンが参戦するとあって、見逃せない好メンバーがそろいました。本命は前走の天皇賞・秋を制したマスカレードボールです。古馬に交じりスローペースのなか、中団から抜け出す強い競馬でした。１週前には美浦・Ｗコースを長めから７ハロン９６秒９―１１秒３をマークし、張りのある馬体で上積み