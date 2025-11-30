◆小江戸川越ハーフマラソン（３０日、埼玉・川越水上公園発着〜川越市内巡回コース＝２１・０９７５キロ＝報知新聞社後援）第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日、東京〜箱根間往復＝１０区間２１７・１キロ）に出場する国学院大、東洋大、大東大などがメンバー選考や練習の一環など、選手それぞれの目的を持って出場した。練習拠点が地元の川越市の東洋大の薄根大河（３年）が１時間２分３１秒で優勝した。同じく東洋大の内