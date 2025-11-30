◆フランスリーグ第１４節モナコ１―０パリＳＧ（２９日、スタッド・ルイ・ドゥ）日本代表ＭＦ南野拓実が先発出場し、今季リーグ３点目となる決勝弾で、４連覇中のパリＳＧを１―０で下す立役者となった。０―０で迎えた後半２３分。左サイドからのクロスを右太ももでトラップし、相手ＤＦの股を通す左足シュートをゴール右隅へ決めた。ＣＬパフォス戦に続く公式戦２戦連発となる鮮やかな得点は、リーグ戦では１０試合ぶ