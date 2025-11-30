7人組グループ・なにわ男子のデジタルシングル「Never Romantic」が12月8日にリリースすることが決定。11月30日に発表された。【写真】イケメンがすぎる⋯クールに決めるなにわ男子「Never Romanic」は、12月12日に公開される、高橋恭平クアトロ主演、藤原丈一郎出演の映画『ロマンティック・キラー』ミラクルテーマソング。初めてのときめきと弾けるドキドキ。解けない魔法にかかったような恋の衝動。無敵の“Never Roma