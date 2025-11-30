“日本一かっこいい男子高生”を決めるコンテスト『男子高生ミスターコン2025』が29日、都内で行われ、応募総数2万人、各予選を勝ち抜いた15人のファイナリストの中から、兵庫県出身・高校2年生の楢崎悠亮さん（ならざき・ゆうすけ/17）が選出された。【写真】受賞の瞬間喜びを爆発させた『男子高生ミスターコン2025』グランプリ・楢崎悠亮さんグランプリ発表の瞬間「やった！」と吠え喜びを爆発させ、号泣した楢崎さん。「絶