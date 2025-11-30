食楽web ●旬の野菜を使ったおつまみレシピ。今回はワインにもよく合う「白菜ステーキ バター醤油」をプロが直伝！ 白菜の旨味と甘さに驚きますよ。 冬の野菜の代表格といえば「白菜」。この時期の白菜はより甘味が増し、繊維が柔らかくて美味しいですよね。 お鍋などではなく、ぜひ、簡単なのに白菜のおいしさを存分に楽しめる「白菜ステーキ」をぜひお試しあれ。 「オイルで蒸し焼きすることで、甘み