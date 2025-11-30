任期満了にともなう本山町長選挙は11月30日、投票がおこなわれています。本山町長選挙に立候補したのは届け出順に現職で2期目を目指す澤田 和廣氏（66歳）と新人で元・町議会議員の北村 太助氏（91歳）のいずれも無所属の2人です。現職の澤田氏は若者の就業支援などの産業振興や人口減少対策を進めることなどを訴えています。新人の北村氏は森林環境譲与税の使途について現在の町政を批判するほか、有機農業による産業振興などを訴