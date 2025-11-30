◇卓球 混合団体ワールドカップ2025(11月30日〜12月7日、中国・成都)大会開幕に先立ち、29日に抽選会が開催。ステージ1で日本はグループ2に入り、インド、オーストラリア、クロアチアと戦う事になりました。2028年のロサンゼルス五輪で新種目に追加された男女混合団体。16チームが参加する今大会に、日本は男子世界ランキング5位・張本智和選手、女子同6位・張本美和選手、同8位・伊藤美誠選手らトップ選手をそろえて挑みます。大