師走を前に、富山市の鮮魚店ではきょうから、荒巻きザケの寒風ざらしが始まりました。肌寒い空気の中、朝日に照らされて輝く新巻きザケ。富山市の鮮魚店では、従業員が早朝からおよそ600本の塩漬けしたサケを丁寧に洗い、荒縄で吊るして店の前に並べていました。サケは、オホーツク海の沖合いで取れたもので、きょうから5日間、冷たい風にさらすことで身を引き締め、うま味を引き出します。サケの漁獲量は年々減っていて、今