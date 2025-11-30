ハスキーでソウルフルな歌声と、等身大の言葉がまっすぐ届く歌詞。ユーモア溢れるキャラクターや母としての温かいエピソードなど、人柄に惹かれている人も多い歌手のAIさん。最近、初の著書となる『ひとりじゃないから』を発売し、話題になっています。子どものころは側転しながら家に帰るような“野生児”で、とにかく勉強に悩まされた学生時代。LAの高校へと留学するも、退学の危機に陥ったこともあった