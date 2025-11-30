平成エンタープライズは、「VIPライナー中部国際空港・金沢便」を11月25日に開始した。1日1往復を運行する。金沢行きは中部国際空港第1ターミナルを午後11時に出発し、終点の金沢駅には翌午前6時10分に到着する。中部国際空港行きは金沢駅西口を午後11時20分に出発し、終点の中部国際空港第1ターミナルには翌午前6時に到着する。途中、名古屋、富山駅北口に停車する。座席はキャノピー付きの3列独立シートとランクアップシートを備