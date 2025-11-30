楽天グループは、旅行予約サイト「楽天トラベル」で、全日本空輸（ANA）のフライトと宿泊がセットになった「ANA楽パック」で11月28日から12月5日までセールを実施する。国内線全路線が対象となるものの、対象座席数には制限がある。旅行期間は2026年1月5日から3月28日帰着分まで、年末年始の一部期間は対象外となる。また、先着100枚限定の1万円割引クーポンなど、旅行代金や方面別に利用できるクーポンも配布する。