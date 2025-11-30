北海道の鈴木知事は2025年12月1日に環境相を訪問することが分かりました。釧路市北斗で問題となっているメガソーラー建設を踏まえた関係法令に違反する太陽光発電事業への道の対応を説明し、関係省庁連絡会議における国の規制強化に向けた早急な検討を求めるということです。関係者によりますと、鈴木知事はこの問題について「違法な開発や再三の指導にも従わず悪質性があり、極めて遺憾。地域と共生できない事業は望