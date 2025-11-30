函館の冬を代表するイベント「はこだてクリスマスファンタジー」がきのう（２０２５年１１月２９日）夜開幕し、高さおよそ20メートルの巨大なクリスマスツリーに灯りがともされました。「幸せなクリスマスが訪れますように、メリークリスマス」きのう（２９日）夜、函館市の赤レンガ倉庫前を、海に浮かんだ巨大なツリーの灯りが照らしました。点灯式では花火が打ち上げられ、ツリーの灯りとと