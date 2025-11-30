◆オランダ１部▽１４節ＮＥＣ３―１スパルタ（２９日・ゴッフェルト・スタディオン）オランダ１部ＮＥＣの日本代表ＦＷ小川航基が、ホームのスパルタ戦に先発し、前半だけで２得点を決め、チームの３―１での勝利に貢献した。まずは０―０で迎えた前半１０分。小川はロングボールの落としを受けると、右サイドのＭＦ佐野航大へ展開。佐野はエリア内へ持ち運んでから中へパスを送り、パスを受けた味方がエリア内中央で小川