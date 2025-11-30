リニューアルした広島競輪場で初めてとなるレースがおこなわれ、多くの家族連れなどが観戦しました。30日の初レースを記念して選手自ら先着50人に記念品を配って出迎えました。新たにできた「アーバンサイクルパークス広島」で約2年半ぶりに再開したレース。海をイメージした青色のバンクは28日に完成したばかりです。記念すべき第1レースでは、広島出身の選手が勝利しました。■