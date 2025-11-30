元TOKIOの松岡昌宏（48）が30日、自身がパーソナリティーを務めるNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。いつ会っても「凄く楽というか、本当に楽しませてくださる」方というタレントを明かした。リスナーから10月5日に放送されたTBS系「日曜日の初耳学秋の2時間SP」について感想が寄せられ、松岡は同番組の「インタビュワー林修」のコーナーで予備校講師でタレントの林修のインタビューを受けた。松岡は「