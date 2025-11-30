FC今治は30日、倉石圭二監督が明治安田J2・J3百年構想リーグ及び2026−27シーズンもチームの指揮をとることを発表した。現在43歳の倉石監督は、テゲバジャーロ宮崎の監督や横浜FCのコーチ、V・ファーレン長崎のヘッドコーチなどを経て、2025シーズンから今治の監督に就任。J2リーグ初参戦のチームを上位争いに導き、最終的には11位でシーズンを終えた。続投に際し、倉石監督はクラブ公式サイトを通じて次のようにコメントし