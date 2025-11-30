きょうは、東北北部では雲が多く、所により雨が降るでしょう。北海道は午後は天気が回復する見込みです。先島諸島ではくもりや雨となるでしょう。あすは低気圧や前線の影響で、山陰では午前中を中心に、近畿北部から東北日本海側と北海道では午後にかけて、雲が多く雨が降り、北海道では雪の降る所もありそうです。その他の地域はあすにかけては概ね晴れるでしょう。きょうとあすの最高気温は全国的に平年より高い予想で、特にあす