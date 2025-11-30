大阪府交野市の山本景市長が２９日、Ｘを更新し「交野市はお米券を配布しません」と宣言。「農林水産大臣には意地でも屈しません」ともつづった。山本市長はＸで「交野市はお米券を配布しません」とし、その理由について「１経費率が１０％以上と高い」「２今高い米を無理して買う必要はない」と記した。高市政権では、重点支援地方交付金を自治体に配布し、使い道は自治体に任せるとしているが、山本市長は、交野市が受ける