ウェールズで講演するトム・ストッパードさん＝2010年6月/David Levenson/Getty Images（CNN）数々の賞を受賞した英国の劇作家で脚本家のトム・ストッパードさんが死去したことが分かった。88歳だった。所属事務所のユナイテッド・エージェンツが明らかにした。ストッパードさんはチェコスロバキア生まれ。米国ではおそらく、1998年のアカデミー賞映画「恋におちたシェイクスピア」の脚本をマーク・ノーマンさんと共同執筆した経歴