両腕と足がない先天性四肢欠損症として生まれた佐野有美さん。小学生のときに抱いたトラウマからしばらく笑顔を忘れていましたが、高校に入るとチアリーディング部に魅了されていって── 。

小学校のころのトラウマを引きずっていたが

2017年に結婚して現在は5歳のお子さんを育てる母でもある佐野さん