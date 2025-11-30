ボーイズグループTOMORROW X TOGETHERがK-POP授賞式「2025 MAMA AWARDS」で受賞の栄誉に輝いた。【写真】「手加減して…」ヨンジュン、バキバキ"筋肉美"去る11月28〜29日、TOMORROW X TOGETHERは香港のカイタック・スタジアムで開催された「2025 MAMA AWARDS」2日目に「スーパー・ステージ・アーティスト」部門のトロフィーを手に入れた。物語性のあるパフォーマンスを披露する“ステージテラー”（ステージとストーリーテラーを合