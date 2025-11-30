記憶から消えたマニアックなモデル戦争、高騰する燃料価格、そして猛威を振るうインフレ。こうした出来事は多くの現代人を悩ませているが、実は同じような状況は1980年代にもたくさん見られた。【画像】マニアックな英国スポーツカーブランド、マーコス【マントラと1600GTを詳しく見る】全16枚本特集では、この1980年代に登場したクルマの中から、今やすっかり忘れられつつある不運なクルマを紹介し、その名を留めたい。1980年代