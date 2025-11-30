フリーアナウンサー膳場貴子（50）が30日、MCを務めるTBS「サンデーモーニング」（日曜前8・00）に出演。元TOKIOの国分太一（51）が26日に開いた会見での訴え、日本テレビの対応について語った。国分は6月、日本テレビからコンプライアンス違反を指摘されて、レギュラー出演していた「ザ！鉄腕！DASH!!」の降板を告げられた。今月26日の会見では関係者やファンに謝罪。一方で局側から違反行為の内容を知らされず、「答え合わせ