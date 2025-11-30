学習塾の問題用紙を盗み、フリマサイトで販売したとして、千葉県警松戸署は２８日、東京都葛飾区、契約社員の女（６４）を窃盗と著作権法違反の疑いで千葉地検松戸支部に書類送検した。発表によると、女は２０２３年７月〜２４年４月に計８回、松戸市松戸の学習塾などで入塾テストの問題や解答用紙１３セットを盗み、フリマサイトに１３回出品し、計２万７３００円で販売して著作権を侵害した疑い。塾の運営会社が「塾の試験