【国際親善試合】日本女子代表 3−0 カナダ女子代表（11月29日／長崎スタジアムシティ）【映像】なでしこ逸材トリオの「超連携ゴール」サッカー女子日本代表（なでしこジャパン）の若手逸材トリオが完璧に崩し切った攻撃が話題となっている。なでしこジャパンは11月29日、国際親善試合でカナダ女子代表と対戦。若き才能たちが躍動し、東京オリンピック金メダルの強豪を3−0で撃破した。68分の3点目は流れるようなパスワーク