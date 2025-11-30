ヨーロッパの航空機大手「エアバス」の機体システムに不具合が見つかった問題で、全日空は、ソフトウェアのアップデート作業を進めていて、きょう午後以降の運航ダイヤには影響はないとしています。全日空では、エアバスのA320とA321のあわせて34機について、機体に使われているシステムのソフトウエアにアップデート作業が必要になったとして、きょうも6便が欠航し530人に影響が出ました。全日空は、現在もアップデート作業を進め