歌手・タレントの中川翔子さんがインスタグラムを更新。鹿児島県南さつま市の野間池みなと広場に、「わたしがデザインした5メートル以上あるタカエビのモニュメントが設置されました！」と報告しました。 【写真を見る】【 中川翔子 】「名産のタカエビを、ハート型になるようデザインしました」南さつま市でお披露目自身デザインのモニュメントモニュメントは、南さつま市の名産であるタカエビをモチーフに、2匹のエビ