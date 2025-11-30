元大阪市長で弁護士の橋下徹氏が３０日、フジテレビ系「日曜報道ＴＨＥＰＲＩＭＥ」に生出演。高市早苗首相と小泉進次觔防衛相が、それぞれの代表を務める政党支部が上限を超える寄付を受けていたことに言及した。高市首相は昨年８月、自身が代表を務める「自民党奈良県第二選挙区支部」が都内の企業から１０００万円の寄付を受けていたが、政治資金規正法が定める上限を超えていた。また小泉防衛相の地元の政党支部