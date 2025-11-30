東京都内のホテルで派遣型風俗店の女性の裸などを盗撮したとして逮捕された徳島県議の古川広志容疑者が30日、東京地検に身柄を送られました。送検されたのは公明党徳島県本部代表で、徳島県議の古川広志容疑者64歳です。警察によりますと古川容疑者は28日夜、東京・赤坂のホテルで派遣型風俗店の女性の裸などを自身のスマートフォンで盗撮した性的撮影処罰法違反の疑いが持たれています。古川容疑者はこの日、開会した徳島県