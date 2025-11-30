Photo: 三浦一紀 2024年10月19日の記事を編集して再掲載しています。USB-Cポートが足りないとお嘆きのみなさまに。僕、もう4年くらいM1 MacBook Airを使っています。まあ、あまり不満な点はないんですけど、ひとつだけ、ひとつだけ困っていることがありました。それは、USB-Cポートが2つしかない！2つのUSB-Cポートのうち、1つは充電用に使っているため、残りは1つ。USB-AポートやSDカードス