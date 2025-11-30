ソフトバンクの小久保裕紀監督（54）が30日、地元の和歌山市で自身の名前が冠された学童野球大会「小久保裕紀杯」を観戦した。2005年に始まり、今年で21回目。市内の大会を勝ち上がった4チームが準決勝、決勝を行った。開会式では出場児童から日本一を祝した花束が贈られ「優勝パレードなどいろんなところで日本一を実感しているが、今日こうして子どもたちから花束を受け取ってまた日本一の実感として湧いてきました」と満面